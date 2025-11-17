Antonio Cassano ha analizzato a Viva el Futbol la prova dell'Italia contro la Norvegia: "Sono convinto che non ci sia miglior allenatore di Gattuso per andare ai Mondiali, e ci andremo. Mi piace parlare prima, ho delle sensazioni positive su questa persona e credo che ci porterà ai Mondiali. La Norvegia è venuta scalza nel primo tempo. Anche senza Haaland, la Norvegia è più forte di noi. Ieri ci hanno dato una grande lezione e a fine primo tempo hanno sgasato facendo 4 gol".

Cassano ha analizzato a livello generale il sistema italiano: "Non siamo più nell'elite e dobbiamo rendercene conto, il nostro calcio si è fermato quindici anni fa. Le parole sui giovani? Sono scarsi, ecco perché non giocano. Pio? Ha fatto bene, sta facendo un buon percorso".