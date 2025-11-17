Dopo la bella prestazione contro la Lazio, che ha permesso all'Inter di vincere 2-0, i lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro hanno eletto Federico Dimarco migliore in campo. Alle spalle del laterale, al secondo posto, Nicolò Barella mentre in chiusura del podio c'è Hakan Calhanoglu. A seguire le classifiche di turno e generale del premio.

Sommer 0.92%

Akanji 1.05%

Acerbi 0.43%

Bastoni 5.42%

Dumfries 0.74%

Barella 17.23%

Calhanoglu 14.89%

Sucic 0.74%

Dimarco 36.80%

Martinez 7.20%

Bonny 11.88%

Zielinski 1.11%

Carlos Augusto 0.49%

Thuram 0.06%

Frattesi 0.37%

Esposito 0.68%

CLASSIFICA GENERALE DOPO 15 PARTITE:

CALHANOGLU 20 PT.

THURAM 19 PT.

LAUTARO 16 PT.

BARELLA DIMARCO E CARLOS AUGUSTO 10 PT.

ESPOSITO, BONNY E SUCIC 9 PT.

MKIHITARYAN 5 PT.

BASTONI 4 PT.

ZIELINSKI E DUMFRIES 3 PT.

AKANJI, BISSECK E DE VRIJ 1 PT.