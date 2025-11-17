Roberto De Zerbi, allenatore del Marsiglia, ha parlato a margine dell’evento di presentazione del libro del dirigente Giorgio Perinetti incentrato sulla figlia scomparsa per anoressia nervosa nel 2023 all'età di 34 anni.

"Nazionale? Questo è un periodo difficile, questo lo dice la realtà. Sono dati di fatto. Questo non conta capire il perché, serve andare al Mondiale e basta - le sue parole raccolte da TMW -. Gattuso è l'uomo giustissimo e credo che in questo momento per l'Italia non ci sia uno migliore di lui".

De Zerbi poi glissa sul derby di Milano. "Ho un altro derby con il Nizza venerdì al quale pensare, ed già è difficile pensare a quello. C'è sempre il rossonero di mezzo", ha concluso.