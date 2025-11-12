Intervenuto ai microfoni ufficiali della Federazione serba, il difensore del Milan, Strahinja Pavlovic ha ampiamente parlato di vari argomenti: dal tifo di San Siro, al derby della Madonnina contro l'Inter, appuntamento che attenderà la squadra di Massimiliano Allegri subito al rientro dalla pausa Nazionali.
Qual è lo stadio più impressionante in cui hai giocato?
"San Siro. Assolutamente. Giovedì giocherò per la prima volta a Wembley, ma sono quasi certo che non può essere paragonato al San Siro. Lo stadio di Milano è un vero tempio del calcio".
Sulla stagione in corso:
"Il Milan è un club enorme. Quando vinciamo, non esiste posto più bello al mondo che Milano il giorno dopo la partita. Ma bisogna restare con i piedi per terra, perché tutto può cambiare in fretta. La Serie A quest’anno è molto equilibrata: tante squadre lottano per lo Scudetto e per i primi quattro posti. Dobbiamo restare concentrati e, con un po’ di fortuna, possiamo fare grandi cose".
E il Derby?
"Quanto all’Inter, la scorsa stagione ho giocato tre delle cinque partite contro di loro e non abbiamo mai perso. Mi piacerebbe che quella serie positiva continuasse, ma tutti sappiamo quanto sia forte l’Inter".
Qual è l'attaccante più forte contro cui hai giocato finora nella tua carriera?
"Giroud, Lukaku, Lautaro... E ovviamente Vlahovic è molto insidioso. Abbiamo giocato contro la Juventus, è entrato negli ultimi 20 minuti e ci ha creato un sacco di problemi. E immaginate se non lo menzionassi accanto a questi tre (risate)".
Autore: Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
Altre notizie - L'avversario
Altre notizie
