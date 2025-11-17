Matematicamente già ai playoff per il Mondiale 2026, la Turchia domani scende in campo per far bella figura sul campo della Spagna che all'andata la costrinse a una sconfitta tennistica. Senza poter disporre di Hakan Calhanoglu, uomo simbolo della Nazionale turca, Vincenzo Montella vuole vedere una squadra motivata: "È una partita molto importante per noi, la nostra motivazione è molto alta - ha detto l'Aeroplanino -. Abbiamo preparato tutti nel migliore dei modi, sarà un test per tutti noi. Domani faremo di tutto per ottenere il risultato che vogliamo. Tutto è possibile nel calcio, siamo fiduciosi. Sappiamo che possiamo vincere quando giochiamo a calcio con ambizione".