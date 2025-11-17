Domani sera, allo stadio della Cartuja di Siviglia, i campioni d'Europa della Spagna vidimeranno il pass per il Mondiale 2026 al termine della sfida con la Turchia, una semplice formalità visto il vantaggio di tre punti e e di 14 gol nella differenza reti; in più, Vincenzo Montella dovrà rinunciare ad Hakan Calhanoglu, il giocatore più rappresentativo della squadra. Un forfait che non interessa al ct iberico Luis De La Fuente: "Non parlateci di assenze, noi ne abbiamo tante - ha puntualizzato in conferenza stampa -. Dobbiamo valorizzare chi c'è, e la Turchia ha ottimi giocatori".