Dopo la netta sconfitta per 4-0 subita a Londra, per mano dell'Arsenal, l'Atletico Madrid ha chiuso il ciclo di partite della sosta centrando quattro vittorie di fila. Uno score che soddisfa Matteo Ruggeri, laterale mancino arrivato alla corte di Diego Pablo Simeone la scorsa estate: "Sono molto contento, soprattutto delle ultime partite che abbiamo vinto - ha detto l'ex atalantino a Marca -. Penso che la squadra stia crescendo e dobbiamo continuare così per raggiungere i nostri obiettivi. Tutti vogliamo continuare ad alzare il nostro livello".

Dopo la sosta, la squadra di Diego Pablo Simeone sfiderà il Getafe in campionato, quindi l'Inter in casa in Champions League.