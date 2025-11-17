Il gol segnato da Piotr Zielinski contro l'Hellas Verona, nato da uno schema fantastico su corner di Hakan Calhanoglu, è stato il frutto di un'idea proposta dallo staff nerazzurro al tecnico Cristian Chivu, con Angelo Palombo a perorare per primo la causa. Ora che è impegnato con la Nazionale polacca, però, Zielinski ha avuto modo di scoprire che un paio di mesi fa, nella quarta divisione locale, è stato segnato un gol clamorosamente simile dal Barycz Sułów, contro l'Orzeł Ząbkowice Śląskie, la formazione dove si è formato calcisticamente il centrocampista nerazzurro.

Lo scorso 16 settembre, Łukasz Bogusławski ha realizzato un gol raccogliendo una parabola da corner nel corso del match contro il Barycz Sułów. Rete che è stata mostrata allo stesso Zielinski il quale ha commentato meravigliato per il canale Łączy nas Piłka: "Wow! Non hanno parlato molto di questo gol, ma è stato bello quanto il mio".