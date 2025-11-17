"Certamente ha dimostrato qualità a Leskovac e a Wembley. Onestamente, avevo intenzione di farlo partitre titolare, ma ha giocato una partita molto dura a Wembley. L'ho visto nella partita contro il Bayern, conservo per me la fiducia che ho in lui. Sono d'accordo, lasciamolo andare, è giovane, so come si comportano quei giocatori".

Veljko Paunović, ct della Nazionale serba, esalta così Aleksandar Stanković, dopo il primo gol realizzato contro la Lettonia. Il centrocampista del Club Brugge, su cui l'Inter mantiene il diritto di recompra, ha segnato il gol del definitivo 2-1 dopo essere entrato dalla panchina.

"Il suo abbraccio dopo il gol? Sì, sono rimasto sorpreso - ha poi aggiunto in conferenza -. Sono molto contento per lui e per la sua famiglia, il suo papà era mio compagno di squadra. Posso solo immaginare quanto sia felice. E' uno che assorbe tutto ed è un ragazzo fenomenale".