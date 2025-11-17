Dopo aver superato brillantemente la fase a gironi del Mondiale Under 17, in Qatar, chiudendo il proprio gruppo a punteggio pieno, e aver battuto per 2-0 i pari età della Cechia ai sedicesimi, la Nazionale italiana Under 18 tornerà in campo domani, martedì 18 novembre (ore 15.30 locali / 13.30 italiane, diretta su Rai Sport), sull’impianto numero 8 dell’Aspire Zone di Doha per disputare gli ottavi di finale contro i pari età dell’Uzbekistan, che nel turno precedente hanno eliminato la Croazia ai rigori (4-3) dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

"È una squadra che conosciamo e che rispettiamo: è solida, intensa e con un’idea di calcio ben definita - ha avvisato il tecnico azzurro Massimiliano Favo -. Hanno giocatori di talento, con qualità significative, che possono mettere in difficoltà chiunque in ogni momento della partita. In un Mondiale non c’è spazio per la superficialità. Ci sono alcune big che hanno già salutato il torneo, come Argentina, Belgio, Germania, e le difficoltà del Brasile sono un monito. Nel calcio di oggi la differenza non la fa più il nome, perché il livello di preparazione è altissimo ovunque. Ci attende una partita molto difficile, e dovremo essere pronti a interpretarla nel modo giusto".