Parola ancora a Walter Sabatini che dà voce al suo pensiero su quanto successo ieri al Meazza tra Italia e Norvegia anche nel suo editoriale su Cronache di Spogliatoio. L'ex dirigente anche dell'Inter ha ancora una volta espresso parole al miele su Pio Esposito, lasciandosi andare in un paragone con Beppe Savoldi: "Sono parecchio inca***to per il risultato di ieri" ha premesso prima di difendere a spada tratta i ragazzi di Gattuso: "Adesso partirà la crociata contro i nostri giocatori, invece sono fortissimi e non devono perdere credibilità interiore".

"leri, mentre guardavo la partita, ero contento dell'1-0 - ha continuato -. Peraltro Pio Esposito è un grande centravanti, ha le movenze di Beppe Savoldi. Dovevamo tenere il risultato, invece siamo affogati. Ci tenevo alla vittoria, era il modo perfetto per introdurre i playoff. Così ci arriviamo da pungiball, andiamo a testa bassa. È una partita che lascerà il segno".