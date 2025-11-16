Anche se non è sceso in campo nell'amichevole di venerdì con l’Entella, Adrien Rabiot ha superato infortunio al soleo del polpaccio sinistro ed è pronto a tornare a disposizione del Milan per il derby contro l'Inter. Il centrocampista francese, riporta La Gazzetta dello Sport, tornerà a lavorare regolarmente in gruppo da martedì e punta ad una maglia da titolare per la sfida contro i nerazzurri, dove si potrebbe rivedere (probabilmente dalla panchina) anche anche Santi Gimenez, alle prese con un fastidio alla caviglia.