Albert Gudmundsson era presente nelle vesti di spettatore ieri durante la sfida di Coppa Italia tra Genoa e Reggiana. Non ha la febbre come qualcuno aveva dichiarato. Anzi, secondo i canali social di Ignoranza Genoana, è sceso ssul prato e dare qualche calcio al pallone assieme a suo figlio. Secondo Pianeta Genoa l'infortunio sembra alle spalle e punta al rientro per la sfida di sabato contro l'Inter. Con il mercato, sempre, inevitabilmente, sullo sfondo.