Alberto Gilardino ha diretto ieri il primo allenamento da allenatore del Parma. Secondo quanto riferisce SportParma, il neo-tecnico dei crociati non farà stravolgimenti tattici, ripartendo dunque dalla difesa a tre che. Cambierà probabilmente lo stile di gioco più dinamico volto a valorizzare la spinta degli esterni a tutto campo. Il punto fermo resta il 3-5-2 a dieci giorni dalla sfida di campionato contro l'Inter, primo impegno ufficiale di Gilardino alla guida del Parma.

Sezione: L'avversario / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 21:37
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione