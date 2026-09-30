Joan Laporta, presidente del Barcellona, oltre che al Corriere dello Sport ha raccontato al Corriere della Sera in maniera anche più dettagliata il tentativo di aggancio con l'Inter per tastare il polso in merito a Lautaro Martinez. Questo il suo resoconto: "Racconto come è andata. Un giorno ho chiamato al telefono Beppe Marotta: io e lui, senza intermediari. Gli ho detto che avrei avuto piacere ad avere Lautaro nella mia squadra e che ammiravo tanto il ragazzo. Ma non mi ha fatto neppure finire di parlare. Mi ha detto chiaramente che il giocatore non era in vendita. E che non sarebbe stato lui a decidere se trasferirsi o no. E quindi io ho stoppato tutti i ragionamenti, non c'era modo di proseguire. Tra me e Marotta c'è un rapporto di fiducia reciproca, non siamo andati oltre per rispetto suo e dell'Inter".

C'è ora il rischio di ritrovarsi Lautaro da avversario in Champions League, ancora una volta.

"Potrebbe capitare, sarebbe divertente. Ed è un torneo a cui teniamo molto. È il mio sogno: ho vinto tanti titoli con il Barcellona, vorrei un'altra Champions. E poi voglio veder finito il nostro nuovo stadio, che è un progetto molto importante per noi, per il futuro che abbiamo in mente".