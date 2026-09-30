Rispetto alla prima partita a Roma contro il Belgio, l'Italia vista a Bursa contro la Turchia ha convinto di più. Certo, bisogna anche fare la tara sull'avversario, ma la sensazione è che le scelte di Roberto Mancini che ha puntato sulla freschezza siano state azzeccate. Adesso, venerdì, la Nazionale azzurra giocherà contro la Francia e bisognerà capire su quali giocatori punterà il CT, che è sempre nel pieno del turn over volendo dare spazio a tutti i convocati. Tra i ballottaggi ce ne sarà uno a centrocampo, dove dovrebbe rientrare Nicolò Barella, rimasto a Coverciano durante Turchia-Italia. E il giocatore dell'Inter potrebbe prendere il posto di un Davide Frattesi in gran forma.

Intervenendo durante 'Maracanà' su TMW, l'agente Alessandro Canovi si è espresso su questo possibile avvicendamento in mediana: Barella al posto di Frattesi? Meglio averli entrambi. Il secondo sta giocando bene, in una squadra che gioca una volta a settimana. Il primo è protagonista da anni in un'Inter che ha vinto tutto, credo sia il giocatore più rappresentativo del nostro centrocampo".