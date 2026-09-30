Javier Zanetti non sarà presente allo stadio 'Monumental' di Buenos Aires, in occasione della partita d'addio all'Argentina di Lionel Messi. Lo ha confermato lo stesso Pupi, oggi protagonista all'auditorium 'La Usina del Arte' per l'Olé Summit 2026. Prima del suo lungo intervento sul palco, il vice presidente dell'Inter si è soffermato con i cronisti locali, cominciando con il parlare proprio della Pulce: "Mi emoziona pensare a ciò che Leo vivrà il 6 ottobre - ha detto a Tyc Sports riferendosi all'amichevole dell'Albiceleste contro il Benin -. La gente dimostrerà il proprio affetto per un atleta che ci ha rappresentato al meglio in tutto il mondo. Ho avuto il privilegio di giocare con lui quando era agli inizi in nazionale. Gli voglio bene, lo ammiro, lo ringrazio per tutta la felicità che ci ha dato e gli auguro il meglio".

In seguito, Zanetti ha ripensato all'amaro epilogo della Coppa del Mondo 2026, ma senza rimpianti: "I ragazzi hanno disputato un Mondiale incredibile. L'Argentina ha sempre trovato quella forza interiore per puntare più in alto, ed è così che è arrivata in finale. Abbiamo affrontato una grande squadra, la Spagna, che ha meritato la vittoria, ma non ho che parole di gratitudine per questo gruppo di giocatori e per lo staff tecnico per il modo in cui ci hanno rappresentato".

Guardando al futuro, Zanetti ha parlato così del nuovo corso della Seleccion: "È in corso un importante ricambio generazionale, con molti giovani promettenti. Lo staff tecnico ha svolto un ottimo lavoro. È ancora presto, dato che sta iniziando una nuova fase, ma abbiamo quattro anni davanti a noi per fare un lavoro eccellente".