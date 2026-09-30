Terzo giro di partite di Nations League in programma a partire da domani, con la Nazionale italiana attesa venerdì allo Stade de France di Saint-Denis dalla Francia di Andy Diouf. La squadra arbitrale scelta per la partita sarà tutta spagnola: dirigerà Jesús Gil Manzano, affiancato dagli assistenti Guadalupe Porras Ayuso e Raúl Cabañero. Quarto uomo Juan Martínez Munuera. Al VAR si siederò Guillermo Cuadra Fernández, con Valentín Gómez nel ruolo di AVAR. Calcio d'inizio alle ore 20.45.

Sezione: Focus / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 15:06
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.