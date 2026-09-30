"È stata una brutta e deludente prestazione sotto ogni punto di vista, ma non è motivo di preoccupazione. Non sto commentando la squadra, ma gli eventi di stasera. È stata una brutta prestazione in termini di risultato, ma anche in termini di impressione". A dirlo è Slaven Bilic, CT della Nazionale croata, dopo la batosta rimediata a Siviglia contro la Spagna, accodandosi alle parole pronunciate da Petar Sucic subito dopo il triplice fischio. "Se lasci così tanto spazio a giocatori del genere nella tua metà campo, ti puniranno ad ogni attacco. Non mi piace, mi ha fatto arrabbiare perché noi non siamo così, siamo una squadra che morde, almeno contro avversari di questo livello. Mi congratulo con gli spagnoli per la loro meritata vittoria, ed è un bene per il calcio che tra pochi giorni ci sia di nuovo una grande partita", ha affermato in conferenza stampa.

Bilic ha anche commentato quella che è stata la formazione schierata ad inizio partita, con Sucic nel ruolo inedito di esterno offensivo: "Non abbiamo schierato quella squadra perché diventasse chissà cosa, ma per una serie di motivi. Era una squadra che sulla carta aveva velocità, aggressività, grinta, conoscenza del gioco, capacità di rimbalzo... ma ne abbiamo dimostrato ben poco".