Sarà Alberto Gilardino il successore di Carlos Cuesta sulla panchina del Parma. Secondo Gianluca Di Marzio, gli emiliani hanno trovato l'accordo con il loro ex calciatore che adesso sta lavorando per ottenere la risoluzione contrattuale col Pisa che ha allenato fino allo scorso 31 gennaio. Gilardino è atteso in serata in Emilia. Le quotazioni dell'ex Genoa sono salite nelle scorse ore, mentre non ci sono stati contatti con Igor Tudor, Roberto D'Aversa e Stefano Pioli, altri nomi che erano circolati nelle ultime ore.