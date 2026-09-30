Roberto Mancini ha mischiato le carte nel penultimo allenamento della Nazionale italiana, a due giorni dalla gara di Nations Leagiue contro la Francia di Zinedine Zidane. Secondo quanto riferisce Sky Sport, qualche indizio di formazione è filtrato dal ritiro di Coverciano, come ad esempio il fatto che in attacco il ct ha alternato Francesco Pio Esposito, titolare contro Belgio e Turchia, e Moise Kean. Meno chance di partire dal via, invece, per Gianluca Scamacca.

In mezzo al campo, sempre stando ai colleghi, si va verso la conferma di Nicolò Fagioli come mezzala sinistra, in un trio che dovrebbe prevedere la presenza anche di Nicolò Barella, tenuto a riposo negli scorsi giorni. In difesa, davanti a capitan Gianluigi Donnarumma, Giorgio Scalvini farà posto a Gianluca Mancini, schierato in coppia con Alessandro Bastoni; a destra un altro dubbio: Michael Kayode o Giovanni Di Lorenzo.