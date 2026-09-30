Alla vigilia di Austria Wien-Inter Women, David Sassarini, tecnico delle nerazzurre, ha presentato in conferenza stampa la sfida del 'Franz-Horr Stadion di Vienna', valida per la seconda giornata della Fase Campionato della UEFA Women's Champions League. "La squadra sta bene e si è allenata bene - ha esordito Sassarini rispondendo alla prima domanda dei cronisti -. Abbiamo poco tempo per allenarci perché giochiamo molte partite ma sono molto contento di questo perché significa che abbiamo poco tempo da dedicare agli allenamenti rispetto alle partite, che sono più gratificanti: è una cosa che mi piace molto".
Le chiavi della partita.
"Domani dovremo mettere in campo la solita determinazione, la solita voglia e il solito coraggio. Affrontiamo una squadra che aggredisce con grande forza, che viene uno contro uno per tutta la gara, che ha grande fisicità. Noi conosciamo le nostre armi e le nostre qualità, dovremo essere bravi a pulire il gioco e fare le nostre trame. Questo sarà un aspetto chiave della gara".
L'avversario.
"Ci aspettiamo che giochino venendo a pressare alto, come hanno fatto col Chelsea. L'ambiente e l'atmosfera saranno belli da affrontare. Loro hanno perso 1-0 col Chelsea ma tre giorni dopo ha vinto 2-0 cono lo Sturm Graz. Hanno grande valore, ma noi dobbiamo pensare a noi stessi e fare la nostra gara, cercheremo di venire qua e imporre il nostro gioco".
L'avvio di stagione.
"Credo che in ogni partita giocata in questo avvio di stagione la squadra abbia imparato qualcosa: dobbiamo far tesoro di quello che abbiamo visto fino ad ora e cercare di limare tutti i dettagli per cercare di eliminare quanti più potenziali errori possibili all'interno di una gara. Ogni partita è un insegnamento e ogni allenamento ci dice qualcosa. Siamo pronti, stiamo lavorando per riconoscere sempre più velocemente determinate situazioni sia in fase di possesso che in fase di non possesso. La squadra è carica, ha voglia ed è difficile trovare undici giocatrici: abbiamo tante ragazze che possono giocare e questo mi gratifica, perché nelle rotazioni possiamo avere calciatrici pronte sia a livello fisico che mentale, ed è un aspetto che può fare la differenza. Tutte le partite sono importanti quando vuoi essere competitivo a tutti i livelli, ora pensiamo a fare una grande partita domani perché servirà la migliore Inter possibile".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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