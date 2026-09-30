Matteo Gabbia e Aleksandar Stankovic hanno qualcosa in comune. Il fatto di essere cresciuti entrambi nel settore giovanile della squadra in cui giocano, il difensore al Milan e il centrocampista all'Inter, ma anche lo scarso minutaggio raggranellato finora. Diciassette minuti divisi in due presenze per Gabbia, quindici (sempre in due gare) per il serbo.

"Quindici minuti, due presenze - riassume oggi Il Giorno -. In compenso ne ha giocati sessanta in Serbia-Olanda, 1-2 per gli orange. Non è andato benissimo, ma almeno ha fatto rodaggio. Anche lui aspetta una chance per non doversi pentire della scelta estiva di restare all’Inter, rifiutando persino la Premier League".