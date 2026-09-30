Trasferta a Vienna per l'Inter Women, che domani alle 18.45 sfiderà l'Austria Wien nella seconda giornata della League Phase di Women's Champions League. A dirigere la gara delle nerazzurre di mister Sassarini sarà una squadra arbitrale interamente tedesca. Fischierà infatti Franziska Wildfeuer, assistita da Jasmin Matysiak e Daniela Göttlinger. Al VAR Katrin Rafalski e Benjamin Cortus, quarto ufficiale Davina Lutz. Wildfeuer ha già arbitrato, nelle fasi preliminari, la Juventus, contro l'Hammarby.

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 17:56
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.