Trasferta a Vienna per l'Inter Women, che domani alle 18.45 sfiderà l'Austria Wien nella seconda giornata della League Phase di Women's Champions League. A dirigere la gara delle nerazzurre di mister Sassarini sarà una squadra arbitrale interamente tedesca. Fischierà infatti Franziska Wildfeuer, assistita da Jasmin Matysiak e Daniela Göttlinger. Al VAR Katrin Rafalski e Benjamin Cortus, quarto ufficiale Davina Lutz. Wildfeuer ha già arbitrato, nelle fasi preliminari, la Juventus, contro l'Hammarby.