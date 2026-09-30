Mika Godts contro l’Italia in Nations League ha fatto il bello e il cattivo tempo, dimostrando tutte quelle qualità che hanno portato il Paris Saint-Germain a sborsare per lui 55 milioni di euro per acquistarlo dall’Ajax. Sicuramente il talento belga, che in realtà però sta iniziando solo adesso davvero il percorso con la sua Nazionale, dato che Rudi Garcia non lo aveva portato al Mondiale e per il momento vanta solo 4 presenze con i Diavoli Rossi è stato sicuramente un acquisto importante per i bi-campioni d'Europa, che però non erano gli unici a osservarlo con interesse.
Bravo ma inadatto
Secondo quanto appurato da FcInterNews.it il calciatore, seguito negli anni scorsi proprio dall'Inter, non è stato mai realmente preso in considerazione in Viale della Liberazione. Proposto al club, nessuno ne ha mai negato le capacità e le potenzialità, ma sia chi è vicino a Godts, sia gli osservatori nerazzurri, concordavano sulle difficoltà di inserimento, o meglio, di impiego del giocatore nel 3-5-2 prima di Simone Inzaghi e successivamente di Cristian Chivu. Il classe 2005 di fatto dà il meglio di se come ala offensiva e non ha mai giocato come esterno a tutta fascia, a cui sono richiesti anche importanti compiti difensivi e di ripiegamento (chiedere ad Andy Diouf per informazioni). Al massimo lo si sarebbe potuto inserire nell’organico dell’Inter come numero 10, o meglio, come quel calciatore d’attacco capace di creare la superiorità numerica, ma non certamente come tornante con il compito di arare la sua corsia di competenza in entrambe le fasi.
Storia già vista
Insomma, certamente con le dovute proporzioni e per motivi tattici e di ruolo, la possibilità di portare Godts a Milano non è mai stata reale, presumibilmente dunque per una situazione che ricorda un po’ quanto era già accaduto con Kvicha Kvaratskhelia, bocciato ai tempi da Piero Ausilio per incompatibilità tattica con il 3-5-2 in ampio uso all'Inter. Un mancato trasferimento che, a detta dell'ex direttore sportivo nerazzurro, rappresenta uno dei suoi più grandi rimpianti di mercato.
Simone Togna / Twitter: @SimoneTogna
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