Intervenuto sul palco all'Olé Summit 2026, Javier Zanetti si è soffermato sulla Fondazione Pupi, i cui primi passi sono stati mossi nel 2001, quando Pupi decise di riunire i compagni di squadra e fece firmare una bandiera a tutti i calciatori dell'Inter: "Ci sono le impronte di tutti i miei compagni di squadra che mi hanno aiutato quando giocavo nell'Inter. Gli iniziai a spiegare il progetto per i bambini argentini. Loro dissero di sì entrando a far parte di questa famiglia". Poi Zanetti fa l'elenco: "Baggio, Toldo, Vieri, Ronaldo. Molti di coloro che hanno fatto parte di quella squadra li ringrazio dal profondo del cuore perché mi hanno sempre aiutato e sostenuto", ha detto Zanetti.

Entrando nei dettagli: "Ogni volta che tornavo nel mio Paese dall'Italia vedevo che la situazione non era delle migliori e i bambini che avevano bisogno erano tanti. Aiutarli attraverso sport, istruzione e salute era fondamentale. Aver assunto questa responsabilità 25 anni fa ha per me un valore enorme", ha concluso il vicepresidente dei nerazzurri.