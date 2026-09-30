Il ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi, ha parlato della Nazionale a margine del lancio della quinta edizione di Sky Up The Edit, il progetto di Sky dedicato alle scuole: "L’ho vista piena di energia, veloce, in armonia e vogliosa di seguire le indicazioni del commissario tecnico. Si è visto quello che Roberto Mancini aveva promesso a noi, cioè una Nazionale in grado di cancellare sensazioni, delusioni e amarezze degli ultimi anni. Da innamorati della maglia azzurra, ci siamo riconosciuti, almeno parlo per me, nello spirito visto in campo. Dimostra che per fortuna, al di là delle vicende che accadono, gli Azzurri sono tranquilli e concentrati a fare il loro lavoro e inseguire gli obiettivi che si sono dati".

Abodi ha anche evidenziato un altro punto di forza: "Abbiamo dimostrato di essere capaci, una qualità che sembrava essere smarrita: il talento italiano che sembrava non esserci invece c’è. Non abbiamo risolto i problemi strutturali, perché abbiamo bisogno di giovani italiani che giochino: rinnovo l’invito ai club di Serie A, al di là delle loro scelte, ad avere fiducia nel talento italiano, anche andandolo a cercare in Serie B o C oppure ovunque sia. Il talento c’è, va fatto giocare”.