Matteo Darmian è sempre più vicino al Bologna. Il Corriere dello Sport racconta oggi di un colloquio con la dirigenza e con Raffaele Palladino, tecnico dei felsinei. "Ma questo è solo il primo passo verso un suo eventuale acquisto, all’atto pratico questa mattina farà alcuni test per verificare agli occhi sia dei sanitari rossoblù che dei preparatori quelle che sono le sue attuali condizioni atletiche poi lavorerà almeno per 3 giorni con la squadra. Almeno 3 sì, perché nel frattempo il Bologna potrà avere le idee più chiare sul suo conto, nel senso che capirà quando Darmian potrà essere a disposizione di Palladino, di quanto tempo avrà bisogno per mettersi, se non del tutto, quanto meno in parte al passo dei suoi eventuali compagni di squadra futuri", si legge.
Si tratterebbe in ogni caso di "un contratto annuale, magari anche con un’opzione per un altro anno". Il quotidiano sottolinea la disponibilità del giocatore a mettersi in gioco, nonostante un curriculum molto importante alle spalle. "Inutile nascondere come un altro al suo posto, con quel suo passato, avrebbe anche potuto dire, «se mi volete mi prendete, se non mi volete, amici come prima», Darmian no, ha capito e si è adeguato, evidenziando quello che è il suo grande spessore da professionista e anche il grande spessore della persona".
Autore: Antonio Di Chiara
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