In vista della partita tra Francia e Italia, in programma venerdì 2 ottobre, Manu Koné ha parlato in conferenza stampa dal ritiro francese a Clairefontaine. Tornando anche sulle voci legate ad una sua possibile partenza, con l'Inter tra i club interessati: "Per me sono successe delle cose, ma sono alla Roma e sono concentrato. Quel che è successo è successo. Do il 100% per questo club, darò tutto per soddisfare le aspettative, e questo è tutto".

Come ti ha cambiato l'Italia come giocatore?

"Quando sono arrivato in Italia ero più giovane, avevo 23 anni e questo ha portato maturità al mio stile di gioco. Sono diventato più concentrato. Tatticamente non avevo le capacità che ho ora. Ho anche migliorato la gestione delle energie, il che mi ha reso il giocatore che sono oggi. Stavo attraversando un periodo difficile al Borussia Mönchengladbach e la Roma mi ha cercato; sono molto grato a loro".

Da giocatore della Roma, cosa ne pensi della partita contro l'Italia di venerdì?

"So già che è una partita importante per l'Italia, perché ai loro occhi siamo una nazionale molto forte con ottimi giocatori. Mancini e Cristante continuano a dirmi in allenamento che sarà una partita importante. Gli azzurri sono in fase di ricostruzione, stanno attraversando un periodo difficile, ma noi ci concentreremo su noi stessi. Sappiamo di essere la Francia. Abbiamo giocatori incredibili e siamo anche determinati a vincere nella prima partita del mister allo Stade de France".