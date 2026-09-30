Le partenze sprint di Roma e Inter hanno inevitabilmente acceso i motori dei rispettivi centravanti. Malen è capocannoniere del campionato con sei reti realizzate, mentre Lautaro guida la Serie A per Expected Goals (4,7). L'olandese, invece, è avanti nella graduatoria degli xGOT (5,7). Come riporta il sito Fantacalcio.it nei dati statistici della Lega Serie A, Malen conta 6 grandi occasioni fallite, davanti a Marcus Thuram, Douvikas e Gonçalo Ramos (5).