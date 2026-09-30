Le partenze sprint di Roma e Inter hanno inevitabilmente acceso i motori dei rispettivi centravanti. Malen è capocannoniere del campionato con sei reti realizzate, mentre Lautaro guida la Serie A per Expected Goals (4,7). L'olandese, invece, è avanti nella graduatoria degli xGOT (5,7). Come riporta il sito Fantacalcio.it nei dati statistici della Lega Serie A, Malen conta 6 grandi occasioni fallite, davanti a Marcus Thuram, Douvikas e Gonçalo Ramos (5).

Sezione: Focus / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 20:40
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione