Squalifica extra-large per Yann M'Vila. Il francese, che in questa stagione ha lasciato i professionisti per giocare in Serie D con la Sanremese, sarà costretto allo stop per quattro giornate. La decisione del giudice sportivo è arrivata dopo il rosso che M'Vila ha ricevuto in Gozzano-Sanremese, gara che ha visto i padroni di casa imporsi per 2-1. Dopo novanta minuti combattuti, l'ex Rubin Kazan si è rivolto all'arbitro e ai due assistenti con espressioni offensive: un comportamento che ora pagherà a caro prezzo vista la lunga squalifica.

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 06:00
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.