Squalifica extra-large per Yann M'Vila. Il francese, che in questa stagione ha lasciato i professionisti per giocare in Serie D con la Sanremese, sarà costretto allo stop per quattro giornate. La decisione del giudice sportivo è arrivata dopo il rosso che M'Vila ha ricevuto in Gozzano-Sanremese, gara che ha visto i padroni di casa imporsi per 2-1. Dopo novanta minuti combattuti, l'ex Rubin Kazan si è rivolto all'arbitro e ai due assistenti con espressioni offensive: un comportamento che ora pagherà a caro prezzo vista la lunga squalifica.