"La vittoria di Bursa ci ha dato la consapevolezza che siamo una squadra forte, che possiamo dominare le partite e avere le capacità di giocare bene a calcio. I senatori stanno aiutando tanto, è molto importante prendere esempio da loro. Ed è bello vederci insieme uniti". A dirlo è Giorgio Scalvini nel corso dell'odierna conferenza stampa di Coverciano, in vista della gara contro la Francia in programma venerdì a Parigi e valida per la fase a gironi di Nations League.

Scalvini ha anche parlato dei cambiamenti intrinseci al suo ruolo: "Fabio Cannavaro, Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini sono leggende del calcio. Il calcio è cambiato, ora a noi difensori sono chieste cose diverse, sono fortunato ad aver condiviso degli allenamenti con loro e ad avere ancora Bonucci nello staff. Si può solo imparare tante cose da gente così. A mio agio con Alessandro Bastoni? Giocare con la linea a quattro con Sarri mi aiuta, più imparo e meglio è. Con lui mi trovo molto bene, mi piace molto la trasparenza con cui mi dice le cose, ovviamente al di là del suo bagaglio calcistico".