Samuel Umtiti, ex difensore visto in Italia con la maglia del Lecce, ha commentato per RMC Sport la prova di Andy Diouf in Francia-Belgio sottolineando le criticità che il giocatore dell'Inter ha incontrato: "Quando si riceve un lancio lungo, bisogna anticipare, posizionarsi di tre quarti. E nel suo caso, era evidente che non fosse abituato a quella posizione, quindi a volte si trovava rivolto dritto davanti a sé… Quindi, quando riprendeva il gioco, o anche quando si trovava uno contro uno, si vedeva che non era un difensore nel modo in cui difendeva o cercava di indirizzare il suo avversario. Sono aspetti su cui si può lavorare, ma… Si tratta di come si impara a difendere e a posizionarsi in determinate situazioni. Lo abbiamo visto anticipare qualcosa e arrivare in ritardo. Sta a lui lavorare su questo individualmente, ma non sarà facile perché è un giocatore molto offensivo, e metterlo terzino e insegnargli a difendere non è semplice".