Brutta giornata per l'Italia U20 contro la Germania in Elite League. Gli Azzurrini di Nunziata han perso 3-0 contro i pari età della Germania, dopo essere rimasti in dieci al 59' per espulsione di Verde. Al 44' aveva sbloccato la gara Moerstedt, che ha poi trovato la doppietta personale al 66'. A chiudere la gara è stato Alfa-Ruprecht, all'78'.

Nell'Italia U20 novanta minuti per Giacomo Stabile, di proprietà dell'Inter e in prestito al Sudtirol, mentre hanno giocato meno Mattia Mosconi e Matteo Lavelli, entrambi parte dell'Inter U23. Entrambi han lasciato il campo al 55'. Proprio al 55' è entrato anche Matias Mancuso, anche lui parte della squadra di Vecchi. Solo panchina invece per un un'altra vecchia conoscenza nerazzurra, Giacomo De Pieri, in prestito all'Ascoli.