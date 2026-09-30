Anche Transfermarkt ha votato Federico Dimarco come miglior giocatore dell'ultimo campionato di Serie A, accodandosi al coro di riconoscimenti per l'esterno dell'Inter protagonista assoluto della cavalcata Scudetto degli uomini di Cristian Chivu. Quest'oggi, il portale ha consegnato al giocatore il premio realizzato per l'occasione. 

Sezione: News / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 14:37
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.