L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di TMW Radio dove ha parlato di Nazionale: "Sarà un lavoro lungo per Roberto Mancini. Dovrà avere anche come supporto le istituzioni e una gamma di scelta maggiore rispetto a quella attuale. Ci sono troppi stranieri in Serie A".

Missione Pio Esposito, titolare anche all’Inter: ma come?

"Se è bravo, anche se è giovane va fatto giocare. Per esplodere definitivamente, gestendolo bene, va fatto giocare. È il compagno ideale per Lautaro Martinez. Pio Esposito potrebbe far sperare anche in altri obiettivi per ora vietati all'Inter, come la Champions League. Io lo farei già giocare titolare".