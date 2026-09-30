L'abbondanza in casa Inter è lampante soprattutto guardando al settore esterni, come riporta oggi Tuttosport in un articolo dedicato ai nerazzurri. "Un ventaglio di opzioni che dal 10 ottobre - salvo nuovi e imprevisti stop nei prossimi dieci giorni - vedrà un elemento in più a disposizione di Chivu: Djed Spence - si legge sul quotidiano - Ha davanti a sé dieci giorni per prepararsi al debutto, a questo punto quasi scontato con il Parma".

Ma già prima di avere l'inglese tra gli abili e arruolati, il tecnico poteva contare su un ampio numero di laterali. Andy Diouf, la pazza idea di Chivu, ha dimostrato con la Francia di poter giocare pure a sinistra e addirittura in una difesa a quattro. La corsia mancina resta però di "proprietà" di Federico Dimarco, tornato a lavorare parzialmente in gruppo dopo i guai al ginocchio sinistro.

E ancora: "Dietro l'mvp del campionato '25-26 c'è Carlos Augusto, protagonista di un eccellente avvio di stagione e sempre utilissimo anche come braccetto. Dopo questi quattro, ecco Luis Henrique, pure lui jolly buono per entrambe le corsie, seppur indietro nelle gerarchie. E poi ci sono le soluzioni di emergenza, Benjamin Pavard per il ruolo di quinto a destra (non lo ama, ma in caso di necessità lo ha fatto, pure in questo avvio di annata) e - attenzione - Curtis Jones. L'inglese chiaramente è una mezzala, ma al Liverpool aveva giocato anche da terzino e contro Napoli e Udinese ha finito entrambe le partite, che l'Inter doveva rimontare, da esterno sinistro a tutta fascia". In tutto, sette possibili giocatori da utilizzare sulle due corsie.