Vittoria comoda per la Svizzera sulla Scozia, con Manuel Akanji che a momenti non deve nemmeno fare la doccia, come afferma al suo cospetto l'inviato di RSI al quale il difensore dell'Inter parla nel dopopartita di Hampden Park: "Questo ha reso facile il lavoro per la nostra squadra di fotografi, ma penso che anche oggi abbiamo giocato bene. Abbiamo giocato con pazienza, il cartellino rosso ovviamente ha aiutato molto, e sì, poi abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Forse avremmo potuto segnare qualche gol in più ma credo che 3-0 sia il risultato giusto, vincere a Glasgow è tanta roba".

Non avete preso gol, non eri più abituato visto che all'Inter prendete sempre gol quest'anno.

"Di solito però riusciamo a ribaltare le partite, ed è una cosa positiva. Però sono contento quando non riesco a subire gol, l'obiettivo di un difensore è quello di prendere meno reti possibile. Però va detto che all'Inter abbiamo un gioco diverso, più offensivo".

Come stai?

"Penso di stare bene. Ci sono tante partite da affrontare in pochi giorni ma chiunque le vuole giocare; serve recuperare per le gare che arriveranno in Svizzera".