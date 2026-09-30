"Il mio sogno nel cassetto? Vincere uno scudetto con la Roma e il mondiale con l'Italia": è questa la speranza di Niccolò Pisilli, che si racconta ai microfoni di VivoAzzurroTV nel format dedicato ai talenti e alle giovani promesse delle Nazionali italiana, non solo di calcio. Nel corso del trailer della puntata il centrocampista della Roma e dell'Under 21 italiana svela una curiosità legata alla sua carriera. "C'è un giorno che mi sta portando fortuna in questi anni: il 10 ottobre - spiega il giocatore -. Nel 2024 ho esordito con la Nazionale maggiore nello stadio della mia squadra del cuore, l'Olimpico. Poi, lo stesso giorno nel 2025 ho realizzato la mia prima doppietta in U21".