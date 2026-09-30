"Il mio sogno nel cassetto? Vincere uno scudetto con la Roma e il mondiale con l'Italia": è questa la speranza di Niccolò Pisilli, che si racconta ai microfoni di VivoAzzurroTV nel format dedicato ai talenti e alle giovani promesse delle Nazionali italiana, non solo di calcio. Nel corso del trailer della puntata il centrocampista della Roma e dell'Under 21 italiana svela una curiosità legata alla sua carriera. "C'è un giorno che mi sta portando fortuna in questi anni: il 10 ottobre - spiega il giocatore -. Nel 2024 ho esordito con la Nazionale maggiore nello stadio della mia squadra del cuore, l'Olimpico. Poi, lo stesso giorno nel 2025 ho realizzato la mia prima doppietta in U21".

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 16:59
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.