Cristiano Ronaldo non ha preso per nulla bene l'uscita di Jorge Jesus, ct del Portogallo, che in conferenza stampa ha spiegato che le decisioni tecniche spettano unicamente a lui, quando gli è stato chiesto il perché dell'esclusione di CR7 dal match contro la Norvegia. "Nessun giocatore, neanche Cristiano, può cambiare le mie idee come allenatore. Mai! Neanche lui, nessuno nel calcio. Mai. Zero", le sue esatte parole. Dichiarazioni che hanno convinto il 41enne attaccante dell'Al-Nassr, a seguito di un colloquio con il presidente della Federcalcio portoghese, a lasciare il ritiro della sua nazionale. Provocando uno strappo clamoroso con il selezionatore. Una mossa che Ronaldo ha commentato così in un messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram: "A tempo debito, racconterò al popolo portoghese la verità sui motivi del mio addio alla Nazionale, alla quale mi sono sempre dedicato con impegno. Ora è il momento di augurare buona fortuna al Portogallo e a tutti i miei compagni di squadra, senza eccezioni", il messaggio di Ronaldo pubblicato su Instagram.