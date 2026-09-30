Tra un allenamento e l'altro, Curtis Jones trova il tempo per offrire a tutti i fans dell'Inter alcune lezioni di scouse, il dialetto parlato nella Merseyside, la regione della sua Liverpool. Svelando il significato di alcuni termini assolutamente poco noti a chi non mastica la parlata della città dei Beatles...

Sezione: Curiosità & Gossip / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 15:47
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.