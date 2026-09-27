Carlos Cuesta non è più l'allenatore del Parma. Il tecnico spagnolo è stato sollevato dall'incarico tramite risoluzione consensuale dopo un confronto interno tra società e allenatore, al termine del quale si è convenuto che non ci fossero più i presupposti per proseguire insieme l'esperienza. La seduta di allenamento di domani pomeriggio sarà affidata allo staff tecnico del Club, in attesa di ulteriori sviluppi in merito alla nuova guida tecnica, si legge nella nota diramata dalla società.

Il club emiliano, riferisce Sky Sport, lavora già alla successione: Roberto D'Aversa e Alberto Gilardino sono in prima fila per prendere l'incarico a partire dalla gara del prossimo 10 ottobre contro l'Inter.