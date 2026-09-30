La Nazionale argentina è arrivata a Cordoba e ha suscitato grande entusiasmo in città in vista della partita di oggi contro la Bolivia (ore 1 italiane di giovedì), la prima amichevole dopo la finale dei Mondiali contro la Spagna. L'arrivo è stato caratterizzato dall'interazione tra i giocatori e i tifosi. Tra coloro che attendevano la squadra c'erano molti bambini che indossavano le maglie dell'Argentina e sventolavano cartelli con messaggi per i loro idoli.

Appena scesi dall'autobus che li aveva portati dall'aeroporto al Quorum Hotel, diversi membri della delegazione si sono avvicinati al pubblico per firmare autografi e scattare foto. Il primo ad avvicinarsi ai tifosi è stato Dibu Martínez. Tra gli altri giocatori chiave, lo hanno seguito Lautaro Martínez e Cristian Romero, quest'ultimo particolarmente apprezzato per le sue origini cordovannesi e arrivato persino a firmare maglie del Belgrano.

Anche Lionel Scaloni è stato tra coloro che hanno ricevuto gli applausi più calorosi durante l'accoglienza dei tifosi. Julián Álvarez, l'altro nativo di Cordoba convocato per le tre amichevoli in programma durante questo appuntamento FIFA, non era presente all'arrivo. Lionel Messi, invece, non fa parte della delegazione che si è recata sul posto. Il capitano si unirà alla squadra solo il 6 ottobre per la sua partita d'addio ufficiale con l'Argentina contro il Benin. Tra maglie, poster, foto e autografi, la Nazionale ha incontrato per la prima volta i tifosi di Cordoba prima di tornare in campo.