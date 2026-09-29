Dopo la secca vittoria per 3-0 ai danni della Scozia da parte della sua Svizzera, Manuel Akanji, capitano della Nati in sostituzione di Granit Xhaka, racconta del terzo gol di Zeki Amdouni che ha chiuso la partita: "Ho provato a tirare, poi ho visto Dan Ndoye e volevo che fosse lui a fare l'assist per il terzo gol (ride). Il gol iniziale di Ricardo Rodriguez è stato importante per noi, soprattutto dopo l'espulsione, per portarci in vantaggio. Ci ha tolto un po' di pressione. Sappiamo che Zeki può fare cose del genere. È bello vederlo di nuovo in forma. Ma ci mancano Xhaka e Breel Embolo, i due giocatori che non sono qui, e non vediamo l'ora del loro ritorno".

Akanji guarda già agli imminenti impegni e a cosa servirà per fare ancora meglio: "Abbiamo affrontato avversari simili nelle qualificazioni ai Mondiali. Sono avversari validi, ma anche squadre contro cui abbiamo più possesso palla. È una cosa che ci piace fare. Creiamo abbastanza occasioni. Ma dobbiamo continuare a lavorare su questo aspetto e difenderci bene tutti insieme", le parole riportate da Blick!.