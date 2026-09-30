Se i tifosi interisti hanno preferito il taconazo di Pio Esposito, i votanti per il gol più bello della prima parte di campionato in Serie A hanno votato Hakan Calhanoglu: il bolide dalla distanza messo a segno dal centrocampista dell'Inter nel match dello scorso 22 agosto contro il Monza è risultato infatti il prescelto dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A, aggiudicandosi così il titolo di Iliad Goal of the Month di agosto e settembre.

La potente conclusione da fuori area ha permesso ad Hakan Calhanoglu di superare nelle votazioni il tiro dalla lunga distanza di Rolando Mandragora contro la Fiorentina.

VIDEO - Il gol di Calhanoglu al Monza
Sezione: Focus / Data: Mer 30 settembre 2026 alle 13:11
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.