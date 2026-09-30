Se i tifosi interisti hanno preferito il taconazo di Pio Esposito, i votanti per il gol più bello della prima parte di campionato in Serie A hanno votato Hakan Calhanoglu: il bolide dalla distanza messo a segno dal centrocampista dell'Inter nel match dello scorso 22 agosto contro il Monza è risultato infatti il prescelto dai tifosi sui canali social ufficiali di Lega Calcio Serie A, aggiudicandosi così il titolo di Iliad Goal of the Month di agosto e settembre.

La potente conclusione da fuori area ha permesso ad Hakan Calhanoglu di superare nelle votazioni il tiro dalla lunga distanza di Rolando Mandragora contro la Fiorentina.