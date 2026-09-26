Alla vigilia della trasferta di domani a Milano, dove la sua Fiorentina Women sarà ospite dell'Inter nell'incontro di debutto della Serie A Women 2026-2027, il tecnico gigliato Pablo Pinones Arce ha introdotto la sfida parlando ai canali ufficiali del club: "In questa stagione mi aspetto più maturità e continuità nel gioco. Dobbiamo avere un livello piu costante durante tutto l'arco del campionato: chiunque sarà il nostro avversario sarà importante proporre il nostro gioco. L'anno scorso la sensazione è sempre stata la stessa, che molte delle partite le abbiamo perse noi: come la mancata qualificazione alla Champions League: tutto quello che è avvenuto è successo per colpe nostre, e forse è proprio li che dobbiamo crescere tanto”.

Il discorso si sposta poi sulle avversarie di domani pomeriggio: "Sulla partita di domani devo dire poco. L'inter è una squadra che ha dimostrato tutti i suoi valori, di essere molto forte, che ha intenzione di fare grandi cose. Hanno preso un allenatore che possiede un'identità tattica molto chiara, che ha fatto molto bene lo scorso anno con il Napoli: e già si è visto qualcosa del suo lavoro nelle prime uscite delle nerazzurre. Come dico sempre, anche se sicuramente ci prepariamo un po' diversamente, non cambia l'avversario che ci troviamo davanti, sarà importante per noi pensare a quello che noi possiamo controllare durante la partite. Questo perché penso di avere una grande squadra a disposizione”.