I familiari di Pablo Daniel Osvaldo hanno pubblicato una nota sui social network attraverso la quale aggiornano sulle condizioni dell'ex attaccante di Juventus, Roma e Inter e al tempo stesso fanno chiarezza su alcune voci circolate nelle ultime ore: "Pubblichiamo questo comunicato su decisione di Dani. Innanzitutto, desideriamo ringraziare tutti coloro che ci stanno contattando con preoccupazione e, al contempo, chiedere vivamente ai media di mostrare il dovuto rispetto in questo momento delicato.Purtroppo (alcuni) hanno diffuso molte versioni errate e allarmistiche senza verificare le informazioni. Per rassicurare tutti coloro che ci scrivono, desideriamo chiarire che Dani sta bene ed è lucido. Non è vero che si trovasse o sia arrivato in condizioni di estrema indigenza; è arrivato come chiunque potrebbe arrivare dopo diversi giorni di dolore e inappetenza; non è vero nemmeno che gli sia stata asportata una parte del polmone, né che abbia complicazioni alle gambe, né che la sua situazione sia dovuta al consumo di sostanze, né che sia in affitto, insomma, tra le altre falsità non verificate che sono circolate (ribadiamo, solo su alcuni media, poiché la maggior parte si è dimostrata estremamente rispettosa e ne siamo molto grati)".
La richiesta finale: "Prudenza ed empatia, ci sono persone care che soffrono"
La famiglia ha dichiarato che Osvaldo si trova in terapia intensiva a causa di "un versamento pleurico. Si credevano malesseri di natura muscolare o intercostale, gli è stato diagnosticato ciò che, impropriamente o comunque comunemente, viene definito 'liquido nei polmoni'. I medici gli hanno praticato un intervento chirurgico per pulire la zona e attualmente siamo in attesa dei risultati delle colture" hanno aggiunto nel comunicato. "Ci hanno spiegato che questi esami richiedono tempo, ma sono indispensabili per ottenere una diagnosi precisa — ovvero per dare un nome preciso alla sua malattia — e definire così il trattamento adeguato per l’infezione di cui soffre. Chiediamo gentilmente prudenza ed empatia nel diffondere o condividere informazioni, tenendo sempre presente che dall’altra parte ci sono persone care che stanno soffrendo. Ringraziamo infinitamente per i tanti messaggi di sostegno, affetto e forza che ci giungono costantemente. La famiglia di Dani", la conclusione.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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