Gianluigi Donnarumma è tra le numerose stelle del Manchester City che non avranno problemi a trovare una nuova squadra se la sentenza di colpevolezza della Premier League per 114 violazioni del Fair Play Finanziario dovesse portare alla partenza di diversi giocatori di spicco. Sebbene le fonti insistano sul fatto che sia troppo presto per parlare di imminenti partenze e che, per ora, tutti i giocatori restino fedeli alla causa, alcuni potrebbero già star riflettendo sulle implicazioni che le sanzioni più severe possibili inflitte al club potrebbero avere sulle loro carriere. È importante sottolineare che il City continua a ribadire la propria innocenza e intende impugnare la sentenza di colpevolezza emessa nei suoi confronti.

Scenario durissimo

Nonostante ciò, ieri mattina è emerso che la Premier League sta spingendo per tre delle sanzioni più severe immaginabili a seguito del verdetto di colpevolezza nei confronti del club, che potrebbero comportare la sua retrocessione dalla massima serie. Uno scenario del genere ha fatto emergere lo spettro della dolorosa cessione di giocatori chiave, tra cui Donnarumma. Il portiere della Nazionale italiana, acquistato dal Paris Saint-Germain lo scorso settembre per 26 milioni di sterline (30 milioni di euro), a 27 anni rimane uno dei migliori d'Europa nel ruolo e susciterebbe un notevole interesse qualora i campioni della Premier League retrocedessero in Championship.

Antenne dritte in Premier League

Sebbene non sia ancora stato deciso nulla, gli avvoltoi sono già in allerta, pronti ad accaparrarsi alcuni dei migliori giocatori al mondo qualora venissero sanzionati pesantemente. In tal caso, TeamTalk ha analizzato le possibili destinazioni di Donnarumma. In effetti, prima del suo trasferimento al City, diversi club della Premier League avevano mostrato interesse nei suoi confronti. Nell'estate del 2025, il Manchester United si informò su André Onana alla ricerca di un sostituto, ma le richieste salariali di circa 330.000 sterline a settimana si rivelarono proibitive e i Red Devils optarono infine per Senne Lammens. Anche il Chelsea era stato accostato al giocatore, valutando diverse opzioni per sostituire Robert Sanchez, ma non si è concretizzata alcuna offerta ufficiale. I Blues hanno poi ingaggiato Emi Martinez dall'Aston Villa a un prezzo vantaggioso. Anche altre squadre di alto livello potrebbero entrare in lizza in una sorta di svendita, ma poche dispongono della forza finanziaria necessaria per pagare lo stipendio di Donnarumma.

C'era l'Inter, ci sarà il Real?

Bayern Monaco e big della Serie A come Juventus e Inter hanno monitorato in passato l'ex stella del Milan, con il suo agente che in precedenza aveva manifestato disponibilità a un ritorno in Italia. Anche il Galatasaray è stato menzionato in alcune indiscrezioni. Tuttavia, secondo quanto filtra, qualora il giocatore dovesse essere messo sul mercato, il Real Madrid risulterebbe la destinazione più probabile. I campioni di Spagna stanno valutando attivamente i possibili sostituti a lungo termine di Thibaut Courtois e considerano Donnarumma, grazie alla sua comprovata esperienza in Champions League e alla sua imponente presenza in campo, un candidato ideale. L'eventuale cessione forzata da parte del City potrebbe abbassare il prezzo richiesto, seppur non di molto, rendendo l'operazione fattibile, anche considerando che il Real Madrid sarebbe in grado di pareggiare l'ingaggio dell'italiano.

Un'eventuale partenza rappresenterebbe un duro colpo per il City, che aveva ingaggiato Donnarumma per sostituire Ederson. Tuttavia, le fonti insistono sul fatto che, fino a quando non verrà emesso un verdetto, tutto ciò che riguarda il giocatore e le altre stelle di spicco del City è per ora pura speculazione. Ma con le accuse di colpevolezza e le potenziali conseguenze disastrose sul tavolo, i club saranno certamente pronti ad accaparrarsi i migliori giocatori del City qualora se ne presentasse l'occasione.