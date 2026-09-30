Federico Dimarco continua a lavorare per essere al meglio dopo la sosta. Secondo quanto riporta Sky Sport oggi pomeriggio, l'ex Parma e Verona sarà a disposizione di Cristian Chivu per Inter-Parma del 10 ottobre. Nonostante in questi giorni Dimarco stia lavorando solo in parte con i compagni, il problema fisico alla caviglia che lo ha costretto a restare alla Pinetina durante questa sosta è destinato a risolversi a breve, con un totale ritorno in gruppo nella settimana che comincerà lunedì 5 ottobre. Senza dubbio, dunque, il classe 1997 sarà pronto per la ripresa della Serie A e della Champions League, con un ottobre che per l'Inter sarà ricchissimo di impegni.