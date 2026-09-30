Durante l'allenamento di ieri, Lionel Scaloni, ct dell'Argentina, ha lasciato intuire il possibile undici che scenderà in campo in occasione dell'amichevole contro la Bolivia, la prima uscita dell'Albiceleste dopo la tremenda delusione provata nella finale della Coppa del Mondo persa al cospetto della Spagna. L'aspetto più interessante, si legge su Tyc Sports, è stato l'impiego di Lautaro Martínez con Julián Álvarez, che sembrano destinati a dividersi il peso dell'attacco nella serata di Cordoba.

Un'altra possibile sorpresa potrebbe riguardare la titolarità di Nico Paz, favorito su Franco Mastantuono. Facundo Medina e Román Vega si contendono una maglia per il posto di terzino sinistro, in una difesa che per 3/4 sembra giè fatta (Romero, Giay e Lisandro dal via). In mezzo, spazio a Exequiel Palacios e Alexis Mac Allister; a sinsitra, Valentín Barco è in ballottaggio con Matías Soulé.

PROBABILE ARGENTINA: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina/Román Vega; Nico Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Matías Soulé/Valentín Barco; Julián Álvarez, Lautaro Martínez..